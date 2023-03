Genau deshalb setzen die Städte in Mitteldeutschland zunehmen auf eine Regulierung. In Halle etwa dürfen seit vorigem Sommer E-Scooter nur noch auf eigens dafür vorgesehenen Flächen abgestellt werden. In Dresden gibt es klar definierte Rote-Zonen, in denen gar keine E-Roller abgestellt werden dürfen – zum Beispiel auf dem Altmarkt, am Fürstenzug oder auch rund um den Goldenen Reiter. Ähnliche Abstellverbotszonen gibt es auch in Erfurt.