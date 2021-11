Die weltberühmte East Side Gallery in Berlin ist in der Nacht zu Mittwoch offenbar von niederländischen Fußballfans großflächig mit einem "Feyenoord"-Schriftzug besprüht worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurden zwei Niederländer im Alter von 21 und 25 Jahren wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Bei beiden seien Farbreste an Händen sowie Farbspraydosen festgestellt worden. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatte den Angaben zufolge das vermummte Duo beim Beschmieren der Mauerteile beobachtet.

Der Schriftzug soll rund 18 Meter lang und zwei Meter hoch sein. Hintergrund ist das Spiel des Fußball-Bundesligisten Union Berlin gegen das Team von Feyenoord Rotterdam in der Conference-League am Donnerstag. Die denkmalgeschützte East Side Gallery entstand 1990 auf einem 1,3 Kilometer langen Abschnitt der ehemaligen DDR-Grenze zwischen den Stadtteilen Friedrichshain im Osten und Kreuzberg im Westen Berlins.

Der Bruderkuss zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker gehört zu den berühmtesten Motiven der East Side Gallery in Berlin. Bildrechte: imago images/Kosecki

Ausschreitungen schon vor dem Hinspiel

Schon rund um das Hinspiel in Rotterdam hatte es gewaltsame Zwischenfälle gegeben. Dabei wurde eine Union-Delegation mit Klub-Präsidenten Dirk Zingler in einer Bar am Abend vor dem Spiel von Hooligans angegriffen. Am Spieltag kam es dann zu Auseinandersetzungen zwischen Union-Fans und der örtlichen Polizei. Der Polizei zufolge gab es 75 Festnahmen, mindestens drei Berliner Anhänger wurden von einem Polizeihund verletzt. Auch am Stadion "De Kuip" war die Lage unübersichtlich, Hunderte Union-Fans wurden bis in die zweite Halbzeit vor den Toren festgehalten. Union-Pressesprecher Christian Arbeit sprach später von einem "äußerst harten Polizeieinsatz" und äußerte Unverständnis.

Sicherheitskräfte in Berlin setzen wegen der Vorgeschichte nun auf eine strikte Trennung der Fan-Gruppen. "Uns ist der Umstand bekannt, welche Fans mitreisen und welche Fans zu erwarten sind. Wir sind gut aufgestellt", hieß es am Mittwoch von den Berliner Sicherheitskräften. Aus strategischen Gründen wurden noch keine Details des Einsatzkonzepts wie die Anzahl der Beamten mitgeteilt. Union bestätigte, mit 800 Ordnern eine Rekordzahl an privatem Sicherheitspersonal aufzubieten.

30.000 Fans im Berliner Olympiastadion

Für die Partie im Berliner Olympiastadion sind kurzfristig 30.000 Fans und damit 5.000 mehr als zuletzt zugelassen. Union spielt damit vor einer eigenen Europacup-Rekordkulisse. 2.000 Karten für Union-Mitglieder standen am Mittwochnachmittag noch zur Verfügung. Zwei Fanblocks müssen derweil nach den antisemitischen Beleidigungen durch Union-Fans beim 3:0-Sieg gegen Maccabi Haifa Ende September geschlossen bleiben und mit einem UEFA-Banner gegen Rassismus versehen werden.

5.200 statt der ursprünglich geplanten 2.800 Karten gingen an Fans des niederländischen Traditionsclubs. "Natürlich machen wir uns Sorgen darüber, ob es gut geht. Wir fordern auch jeden auf, sich in Berlin gut zu benehmen. Sonst schaden sie dem Club enorm", erklärte der Feyenoord-Aufsichtsratsvorsitzende Toon van Bodegom nach der Kontingenterhöhung. Man habe aber "nicht nur Problemfans, sondern auch sehr positive".