Gehen Waschmaschine, Computer oder Smartphone kaputt, bedeutet das vor allem eines: die absolute Katastrophe im Alltag. Bislang hieß es dann oft, dass eine Reparatur kaum oder ausschließlich beim Hersteller möglich sei – für hohe Summen, die man genauso gut in ein neues Gerät investieren könnte.

Aus Verbrauchersicht sei das extrem unfair, erklärt Elke Salzmann, Referentin für Ressourcenschutz des Verbraucherzentrale Bundesverbands, am Beispiel von Apple: "Die versuchen, dieses Geschäft mit den Ersatzteilen, der Reparatur in ihrer eigenen Wertschöpfungskette zu halten, und das kann man aus Verbraucherschutzsicht natürlich nicht begrüßen." Diese Monopole verzerrten den Wettbewerb und für den Verbraucher würde es am Ende teurer.