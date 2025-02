Um es aber gar nicht so weit kommen zu lassen, rät Thomas Müller von der Polizeidirektion Halle: "Erstmal sollte man sich dazu bei einer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beraten lassen, um Einbrüche, Diebstähle oder Branddelikte möglicherweise verhindern zu können. Das ist unabhängig, kostenlos und wird von der Polizei angeboten. Und diese Liste, die man hat, sollte man online lagern, das heißt in Clouds oder auch außerhalb, zum Beispiel in einem Bankschließfach, wo der Dieb eben auch nicht an die Liste kommt."