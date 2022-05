Aber wie oft liegt nun tatsächlich ein Fehler der Finanzämter zugrunde? Das wird gar nicht erfasst, teilt das Landesamt mit. Dafür fehlten Zeit und Personal, glaubt Gewerkschafter Holzhey. "Wir müssten dann alle Verfahren einzeln anschauen, also in jede Steuerakte reingucken." Selbst der Präsident des Steuerberaterverbands Sachsen, Hans-Joachim Kraatz, nimmt die Finanzbehörden in Schutz. "Ich muss ganz ehrlich sagen, es bringt uns keinen Mehrwert, wenn wir wissen, wer was falsch gemacht hat. Es ist nicht immer ein Fehler des Finanzamtes, es ist auch nicht immer ein Fehler des Steuerpflichtigen. Manchmal sind es auch einfach Dinge, die fehlen und das geht alles in eine große Statistik ein."