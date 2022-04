Um die Innenstadt attraktiver zu machen, setzt er auf Zufallskäufe: "Da das ja mit dem Handel schwierig ist, haben wir uns den Schwerpunkt gesetzt, Dienstleistungen in die Innenstadt zu ziehen, die von den Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird." Als Beispiele nennt Kanngießer Verwaltung, Ärzte, Apotheken. So soll es diejenigen, die deswegen in die Stadt kommen, im besten Fall auch in Buch- oder Bekleidungsgeschäfte ziehen.