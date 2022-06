In Leipzig forderten die Grünen kürzlich im Stadtrat, dass zumindest fünf Prozent aller Parkplätze in Leipzig mit Ladestationen ausgestattet werden. Doch die Stadt lehnte das als zu aufwendig ab. Man hofft auf eine andere Lösung des Problems, so Mathias Hasberg: "Was die Innenstädte angeht, setzen wir in der Tat darauf, dass man das Laden mit den Zielorten von Autofahrten verbindet" – das Laden etwa am Arbeitsplatz oder beim Einkaufen scheine im Moment die sinnvollste Möglichkeit zu sein.