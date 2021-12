Genaugenommen sollte es längst funktionieren – mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Zumindest, was die Übermittlung von der Praxis zur Krankenkasse angeht. Im Oktober ist der Umstellungsprozess gestartet. Ab 1. Januar müsste es dann eigentlich laufen. Später, ab Sommer, sollen auch die Arbeitgeber einbezogen werden. Dann müssen Arbeitnehmer am Arbeitsplatz nur noch Bescheid sagen, dass sie krank sind. Den entsprechenden Nachweis sollen die Arbeitgeber bei den Krankenkassen abrufen können.

Klingt einfach, ist es aber offenbar schon jetzt nicht. Die Kassenärztlichen Vereinigungen klagen – auch Annette Rommel, Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen: "Es ist für uns eben sehr schade, dass eine Digitalisierung eingeführt werden soll, die wir auch möchten, die aber noch nicht ausgereift ist, so dass wir uns im Grunde so vorkommen wie Versuchskaninchen in den Praxen."

Es gebe technische Probleme. Außerdem seien die Anbieter, die die EDV in den Praxisverwaltungssystemen integrieren sollen, schlicht überfordert – allein durch die schiere Menge an Vertragspraxen in Deutschland, die jetzt gleichzeitig an der Umsetzung tüfteln. Das andere Problem bestehe darin, "dass nicht alle Krankenkassen die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung annehmen können, so dass man hier Fehlermeldungen bekommt und dadurch einen hohen Aufwand in den Praxen hat."