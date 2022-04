Der Unterschied liegt aber woanders: Energiesparen ist in Privathaushalten besonders einfach. So heißt es in einer Analyse des BDEW: "Als Faustregel kann gelten, dass eine Reduzierung der Raumtemperatur in der Heizperiode um ein Grad eine Verbrauchsminderung von etwa fünf bis sechs Prozent bewirkt."