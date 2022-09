Wer in eine schwere finanzielle Schieflage gerät, bei wem sich die unbezahlten Rechnungen stapeln, von wem Gläubiger ihr Geld zurückverlangen und wem möglicherweise Pfändungen bevorstehen – der kann sein Giro- in ein Pfändungsschutzkonto umwandeln lassen. Dafür reicht ein Antrag bei der kontoführenden Bank. Jeder der, sich in Privatinsolvenz befindet, hat in der Regel ein "P-Konto". Auf diesem Konto dürfen jeden Monat 1.340 Euro eingehen, etwa der Lohn. Alles, was darüber hinausgeht, wird weggepfändet, geht also an die Gläubiger.