Bei Verena Bentele und ihren Kolleginnen und Kollegen vom Sozialverband VdK klingelt in diesen Tagen häufiger das Telefon. Viele Rentner seien enttäuscht, dass die Bundesregierung sie bei der Energiepreispauschale nicht bedacht habe, sagt die VdK-Präsidentin: "Diese Energiepauschale ist eine Leistung, die für die Menschen greifbar ist, die eben jetzt schon täglich auf die Abrechnung ihres Stroms und Gases warten, mit Lebensmittelpreisen, die gestiegen sind, schauen müssen, wie sie das regeln. Also die Menschen sind schon sehr unzufrieden damit und haben sich an uns gewandt, dass wir da intervenieren sollen."