Rückzahlung der Einlagen innerhalb von sieben Tagen

Wie das Bundesfinanzministerium online schreibt, müssten Kontoinhaber ihr Geld in diesem Fall "innerhalb von sieben Tagen zurückerhalten". In einem Gutachten stellte der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags zudem fest, dass Bankkunden durch die Anwendung des Gesetzes nicht schlechter gestellt werden dürfen, als es in einem regulären Insolvenzverfahren der Fall gewesen wäre. In diesem Fall besteht nach § 147 des SAG ein Anspruch auf Ausgleichszahlungen.

Keine Enteignung durch den Staat

Kommt es tatsächlich zur Beteiligung von Privatpersonen an der Bankenrettung, so handelt es sich dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zufolge nicht um eine Enteignung. "Bei der Abwicklung der Kreditinstitute mit dem Instrument der Gläubigerbeteiligung geht deren Eigentum an den Forderungen nicht auf den Staat über, somit findet keine Enteignung im Sinne des Grundgesetzes statt", heißt es in dem Gutachten aus dem Jahr 2021. Das bestätigt auch der Rechtswissenschaftler Binder.