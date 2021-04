Auch bei der Grippeschutz-Impfung sei das schon immer so gewesen, so Herberg. Die Haftung sei im Infektionsschutzgesetz ausdrücklich statuiert. Wenn ein Impfschaden vorliege, der natürlich nachgewiesen werden müsse, ergäben sich dann die Ansprüche aus dem Bundesversorgungsgesetz.

Der Staat haftet aber nicht für Impfungen, die freiwillig in Anspruch genommen werden. Dazu gehören Impfungen gegen Tropenkrankheiten wie Gelbfieber oder Malaria vor Reisen. Die Grundlagen sind also klar geregelt. Allerdings müssen sich Betroffene auf einen langwierigen Prozess einstellen, wenn sie Schadensersatzansprüche geltend machen wollen. Denn was ein Impfschaden sei, müsse ein Gutachten klären, sagt der sächsische Fachanwalt Matthias Herberg.