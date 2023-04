Wie EnviaM informierte, sinkt der Preis für Strom in der Grundversorgung und daran angelehnten Verträgen um 4,55 Cent auf 43,51 Cent je Kilowattstunde brutto. Das ist ein Minus um 9 Prozent. Auch die Tochter Mitgas kündigte eine Preissenkung um 3,88 auf 15,08 Cent je Kilowattstunde an, was einem Preisnachlass um 20 Prozent entspricht.