Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien sind zwei Flugzeuge mit Hilfsgütern als Teil einer humanitären Luftbrücke in der syrischen Hauptstadt Damaskus gelandet. Sie lieferten unter anderem winterfeste Zelte, Ausrüstung für Unterkünfte und Heizgeräte, wie die EU-Kommission am Sonntag mitteilte. Das Beben der Stärke 7,8 ist die schlimmste Naturkatastrophe Syriens in dessen moderner Geschichte. In elf Provinzen liegen ganze Städte in Trümmern. Die Zahl bestätigter Todesopfer in den beiden Ländern stieg inzwischen auf mehr als 50.000.