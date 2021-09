In den Dresdner Apotheken ist man zurückhaltend bezüglich einer entstehenden Krankheitswelle: Ja, die Erkältungs- und Grippemittel würden seit ein bis zwei Wochen etwas stärker nachgefragt , aber nur moderat. Die Saison gehe ja gerade erst los, sagen Apotheker aus der Barbarossa- und der Apotheke am Blauen Wunder übereinstimmend.

Aber vielleicht spürt man ja in den Unternehmen, dass etwas anrollt? Nachfrage bei der Industrie- und Handelskammer Chemnitz: In ihr sind immerhin 70.000 Mitglieder organisiert. Deren Sprecherin Kerstin Küpperbusch meint jedoch: "Also wir haben tatsächlich bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Unternehmen unter verstärkten Krankmeldungen leiden."

Okay, Krankmeldungen kommen ja auch nicht zuerst bei den Unternehmensverbänden an, sondern bei den Krankenkassen. Die AOK Plus teilt allerdings mit, man habe noch keine Daten, die kämen immer erst mit zwei Monaten Zeitverzug. Deshalb habe man im eigenen Unternehmen nachgefragt – die AOK beschäftigt in Sachsen und Thüringen immerhin 7.000 Menschen. Die Auskunft: "Wir als AOK können nicht bestätigen, dass bei den eigenen Mitarbeitern ein hoher Krankenstand herrscht. Unsere Mitarbeiter sind weitgehend gesund."