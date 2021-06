Bislang hielten sich die Ermittler bei Fragen zum möglichen Tatmotiv zurück. Sie verwiesen immer darauf, das Ende der Ermittlungen abzuwarten. Auch diesmal betonten sie, dass die Ermittlungen weitergehen. So müssten erst alle Gegenstände, die in der Obdachlosenunterkunft des Mannes in Würzburg gefunden wurden untersucht und bewertet werden, unter anderem von Islamwissenschaftlern.

In der Vergangenheit war der Mann bereits psychisch auffällig gewesen. Im Januar hatte er in Würzburg in seiner Obdachlosenunterkunft bei einem Streit ein Messer in der Hand. Danach war er für eine Woche in die Psychiatrie gekommen. Im Juni war er erneut für einen Tag in eine psychiatrische Einrichtung gekommen, nachdem er Autofahrer belästigt hatte. Auch in Sachsen war er in einen Streit verwickelt, bei dem ein Messer eine Rolle spielte. Dabei sollen er und sein Kontrahent leichte Schnittverletzungen erlitten haben.