Hetze im Netz Ermittlungen gegen Verfasser von Hasspostings

In Deutschland geht die Polizei regelmäßig mit Aktionstagen gegen Hasspostings vor. Zuletzt gab es eine solche bundesweite Aktion am 22. März. Ausgangspunkt waren Ermittlungen des BKA und der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) zu Hasspostings gegen Politiker im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2021. Dabei wurden über 600 Äußerungen analysiert und auf strafbare Inhalte überprüft. So konnten laut BKA über 100 mutmaßliche Verfasser von Hasspostings identifiziert und Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. In insgesamt dreizehn Bundesländern schlug die Polizei dann gleichzeitig zu, unter anderem in Sachsen und Thüringen.