Christian Dieckmann: In-Vitro-Fleisch gibt es so noch nicht auf dem Markt zu kaufen und es wird mit Sicherheit noch ein paar Jahre dauern, bis wir als Konsumenten In-Vitro-Fleisch auf dem Teller haben werden. Im Grunde entnimmt man hierfür einem Tier eine kleine Gewebeprobe aus dem Muskel. Das ist eine minimalinvasive Prozedur. In dieser Gewebeprobe sind dann auch Stammzellen enthalten, die normalerweise dafür da sind, Verletzungen zu heilen. Diese Stammzellen werden nach der Entnahme dann von den restlichen Gewebezellen separiert und dann folgt die Vermehrung der Stammzellen in einer Nährstofflösung. Anschließend teilt man die vermehrten Stammzellen auf und gibt jeweils die richtigen Wachstumsfaktoren (Botenstoffe) hinzu, sodass in einem Tank Fettzellen wachsen und in dem anderen Tank die Muskelzellen. Am Ende werden Fett- und Muskelzellen zum Beispiel durch 3D-Druck so kombiniert, dass man ein Stück In-vitro Fleisch hat.

Christian Dieckmann: Ich denke nicht, dass wir in Zukunft nur noch Fleischalternativen essen werden, denn Nutztiere sind nicht nur für die Erzeugung von Fleisch oder Milchprodukten wichtig. Sie sind auch ein wichtiger Bestandteil in unserer Landwirtschaft und helfen bei der Erhaltung wichtiger Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Viele Wiesenpflanzen oder auch Insekten brauchen Weideflächen, die es ohne Nutztierhaltung so nicht oder nur begrenzt geben würde. Auch sind viele Vögel auf die Weideflächen als Brutstätten angewiesen und ernähren ihre Jungen zu einem nicht kleinen Teil mit den dort lebenden Insekten. Gleichzeitig ist auf vielen heutigen Weideflächen keine lohnenswerte Landwirtschaft möglich, da sie zu nährstoffarm sind oder zu viel Neigung für den Ackerbau haben (z.B. Almen in den Alpen). Weidewirtschaft muss bzw. sollte also weiter betrieben werden und um dies ökonomisch sinnvoll zu gestalten, müssen Tiere auch für Fleisch genutzt werden. Der Anteil an Fleischprodukten in unserer Ernährung wird sich jedoch stark verringern und Massentierhaltung ohne ökologischen Mehrwert wird es in der Form, wie sie heute oft praktiziert wird, nicht mehr geben.