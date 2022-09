Abgesehen davon sei es für einen Energieversorger überhaupt nicht so einfach, das Gas bei säumigen Kunden sozusagen plötzlich und ohne Vorwarnung abzustellen, sagt Bücklein: "Sondern da gibt es einen gesetzlich vorgeschriebenen Weg, wie so etwas vorgenommen wird. Der Anbieter hat sich als Erstes an mich als Kunden zu wenden und mir aufzuzeigen, dass eine säumige Zahlung vorliegt. Es müssen auch Optionen aufgezeigt werden, tatsächlich auch das Angebot einer Ratenzahlung, um die Schulden auszugleichen. Bevor da also tatsächlich eine Sperrung vorliegt, gibt es noch andere Möglichkeiten, dem Ganzen irgendwie aus dem Weg zu gehen."

Gasversorger: Kundensituation ist uns bewusst

Den Energie-Unternehmen ist die angespannte finanzielle Situation ihrer Kunden durchaus bewusst. Auf eine Anfrage von MDR AKTUELL teilt der mitteldeutsche Gasversorger MITGAS schriftlich mit: "Eine Sperrung ist immer nur das allerletzte Mittel. Wir raten Kunden, bei Zahlungsschwierigkeiten möglichst frühzeitig auf uns zuzukommen, um eine gemeinsame Lösung zu finden, um mögliche Sperrungen zu verhindern. Mögliche Wege sind die Vereinbarung eines individuellen Abschlagstermins, einer Stundung oder einer Ratenzahlung. So können wir mögliche Sperrungen sehr häufig im Vorfeld verhindern. In der Regel vergehen von der ersten Zahlungsaufforderung bis zur Sperrung 65 Kalendertage, also über zwei Monate."