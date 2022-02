Wind, Sonne, die Wärme im Erdinneren, auch die Wasserkraft – all das, was wir heute als erneuerbare Energien bezeichnen, wird früher oder später enden. Das heißt also, unser Hörer hat ganz sachlich betrachtet recht, wenn er sagt: Diese Energiequellen sind nicht auf immer und ewig erneuerbar. Und hinzukommt: Was soll das eigentlich heißen, "erneuerbar"?