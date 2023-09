Für die Betreiber von Pumpspeicherkraftwerken ist interessant, für welche Preise sie den benötigten beziehungsweise erzeugten Strom ein- und weiterverkaufen. Zunächst kaufen sie den Strom aus erneuerbaren Energien ein, um das Wasser vom niedriger ins höher gelegene Becken zu pumpen. Je weiter der Ausbau von erneuerbaren Energien voranschreitet, desto öfter kommen Zeiträume, in denen dieser Strom für einen günstigen Preis zu haben ist.

Dominik Möst ist an der TU Dresden Professor für Betriebswirtschaftlehre (BWL), insbesondere Energiewirtschaft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gleichzeitig erhöht sich auch der Bedarf an Speicherplatz. "Es gibt auch andere Phasen, in denen keine Einspeisung von erneuerbaren Energien möglich ist und wir anderweitig Strom bereitstellen müssen. Davon profitieren letztendlich Pumpspeicherkraftwerke", sagt Dominik Möst. Denn in diesen Phasen können die Betreiber den bei ihnen erzeugten Strom zu höheren Preisen verkaufen. "Die Wirtschaftlichkeit von Pumpspeicherkraftwerken lebt letztendlich von diesen einerseits niedrigen Preisen und andererseits hohen Preisen. Das ist das Geschäftsmodell: günstig einspeichern, teuer ausspeichern", bestätigt der Energieexperte.

Somit entscheidet letztendlich der Strompreis an der Börse, wann das Werk welche Funktion übernimmt: als Speicher oder als Produzent. Gewechselt werden kann dabei in kürzester Zeit, so zum Beispiel im leistungsfähigsten Pumpspeicherkraftwerk Deutschlands. Das steht in Thüringen bei Goldisthal. "Der Preisunterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt, der ist für uns am wichtigsten. Da passt so ein Speicher, der in Sekunden oder Minuten Betriebsartenwechsel durchführen kann", sagt René Kühne, Director Fleetmanagement bei der Vattenfall GmbH.

Die benötigten Speicherkapazitäten für die Energiewende steigen und perspektivisch lässt sich gut Geld mit den Werken verdienen. Betrachtet man diese zwei Punkte, erscheint es recht überraschend, dass bereits existierende Pumpspeicherkraftwerke stillgelegt werden – so wie im sächsischen Niederwartha. Das Kraftwerk dort war eines der ersten Pumpspeicherwerke Europas und seit 1930 in Betrieb. Laut dem Eigentümer, dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall GmbH, sei das "technische Lebensende" der Anlage erreicht. Eine Instandsetzung würde Schätzungen zufolge 200 Millionen Euro kosten. Zudem ist anders als bei modernen Anlagen das Gefälle in Niederwartha vergleichsweise gering. Das mindert den Wirkungsgrad.