So wurde am Freitagnachmittag nach Informationen des MDR-Meteorologen Jörg Heidermann gegen 15 Uhr unter anderem in Halle-Trotha, Bitterfeld-Wolfen, Bernburg-Strenzfeld und Pabstorf in Sachsen-Anhalt sowie in Torgau und Görlitz in Sachsen die 31-Grad-Marke erreicht. Immerhin 30 Grad wurden in Thüringen in Artern, Rudolstadt, Weimar und Altenburg gemessen.