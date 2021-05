Kundgebungen zum 1. Mai Ausschreitungen und Demo-Abbruch

Nach Krawallen ist in Berlin die "revolutionäre 1. Mai-Demonstration" abgebrochen worden. In Hamburg löste die Polizei eine Versammlung mit Wasserwerfern auf. In Leipzig flogen Böller auf Polizisten. Die meisten Demos in Deutschland blieben jedoch friedlich.