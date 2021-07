Im Netz war es ein gefundenes Fressen, was die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor zwei Jahren im ARD-Sommerinterview zum Thema E-Mobilität sagte: "Kobold, wo kommt das eigentlich her? Kann das eigentlich recycelt werden? Müssen wir natürlich Antworten geben und da gibt es jetzt erste Batterien, die auf Kobold verzichten können."

Was Baerbock eigentlich meinte, war Kobalt. Diese Verwechslung sorgte für viel Häme. Doch die Wörter klingen nicht nur ähnlich, sie sind auch miteinander verwandt, erklärt Alfred Lameli, der Leiter des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas an der Universität Marburg. Lameli zufolge setzt sich das Wort Kobold aus zwei Wörtern zusammen. Das altdeutsche Wort 'Koben' heiße so viel wie Verschlag oder Hütte. Das Wort 'Hold' bedeute treu oder ergeben:

Alfred Lameli: "Der Kobold ist also jemand, der einem Haus in irgendeiner Weise zugewandt ist und steht für einen Hausgeist."

Hans Ulrich Schmid ist Professor für die Geschichte der Deutschen Sprache an der Universität Leipzig. Er sagt, heute stelle man zwischen Kobold und Kobalt keinen Zusammenhang mehr her: "Bei Annalena Baerbock war das sicher ein Versprecher und ich finde, der ist verzeihlich."

So viel zum Wortursprung. Heute ist Kobalt kein wertloses Metall mehr, sondern ein wichtiger Rohstoff. Das Metall wird gebraucht, um Stahl haltbarer zu machen, für Tonabnehmer von Gitarren oder für Akkus. Professor Martin Bertau, Direktor am Institut für Technische Chemie an der Bergakademie Freiberg, beschreibt Kobalt als metallisch-grau-glänzendes Metall. Außerdem nennt er eine weitere Nutzung, die vor allem in Sachsen bedeutsam ist. Kobalt werde zum Beispiel für die Blaufarbenfabrikation benötigt: "Die blauen Muster, die man von Porzellan kennt, sind meistens mit Kobaltoxiden gemacht. Da haben wir so eine schöne blaue Farbe", sagt Bertau.