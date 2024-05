Der Schweizer Musiker Nemo hat den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Im Finale in der Nacht zu Sonntag konnte sich Nemo mit seinem Lied "The Code" vor Kroatien durchsetzen. Für die Schweiz ist es der dritte Sieg in dem Wettbewerb. Zuletzt gewann 1988 Céline Dion für die Eidgenossen, die nun Gastgeber des nächsten ESC werden.

Kroatien mit bester Publikumswertung

Nemo gewann in der Jury-Wertung mit deutlichem Abstand und holte insgesamt 591 Punkte. Dem Mitfavoriten Baby Lasagna aus Kroatien reichte der erste Platz in der Publikumswertung (Telefon-Voting) nicht für den Gesamtsieg. Er holte mit seinem Lied "Rim Tim Tagi Dim" insgesamt 547 Punkte.

Deutscher Starter Isaak auf Platz 12 sehr zufrieden

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Deutschlands Starter Isaak wurde mit seinem Lied "Always on the run" Zwölfter und erhielt insgesamt 117 Punkte. Es war das beste deutsche Ergebnis seit dem vierten Platz von Michael Schulte im Jahr 2018. Isaak konnte besonders bei der Jury-Abstimmung punkten und war "sehr happy" nach dem Ende der Show. "Ich war voll bei mir. Ich habe so abgeliefert, wie ich mir das erwartet habe", sagte der 29-Jährige. Jetzt sei er "richtig kaputt".

Ukraine und Israel punkten vor allem bei den Zuschauern

Die Ukraine erzielte vor allem wegen einer guten Publikumswertung den dritten Platz (453 Punkte insgesamt). Auf Platz 4 kam Frankreich (445 Punkte), gefolgt von Israel (375 Punkte), das die zweitbeste Publikumswertung erhielt und im Vorfeld zu den Favoriten gehörte.

Pro-palästinensische Proteste - Thunberg von Polizei abgeführt