Die SIM-Karte ist so etwas wie der Personalausweis für das Mobiltelefon. Auf der kleinen Plastik-Chip-Karte sind eine eindeutige Identifikationsnummer und Daten für die Einwahl in das Mobilfunk-Netz des jeweiligen Anbieters gespeichert. Mit diesen Informationen von der SIM-Karte meldet sich das Telefon dann beim nächsten Funkmasten an.