Trotzdem warten in Sachsen viele Betroffene offenbar bis kurz vor Fristende mit dem Antrag. So teilten mehrere Führerscheinbehörden MDR AKTUELL mit, dass sie mit steigenden Fallzahlen vor dem 19. Januar rechnen würden. Das zeige die Erfahrung aus den vergangenen Jahren. Beim Auslaufen der Umtauschfrist in den Vorjahren musste die Führerscheinstelle in Leipzig zwischen Oktober und Dezember doppelt so viele Anträge bearbeiten wie üblich. Das erschwere die ohnehin angespannte Personalsituation in den Behörden, wie Matthias Nowak von der Stadt Chemnitz sagt. Es könne zu längeren Wartezeiten kommen, wenn zahlreiche Menschen den Antrag erst kurz vor Ende der Frist stellten.