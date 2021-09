EU-Parlament Nein zu strengeren Antibiotika-Regeln bei Tieren

Mehr als 30.000 Menschen in der EU sterben jedes Jahr, weil Antibiotika bei ihnen nicht mehr wirken. Um resistente Keime aufzuhalten, sollen weniger Antibiotika an Tiere gehen. Doch eine Initiative dazu scheiterte nun in Straßburg.