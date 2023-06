Tarifkonflikt bei der Bahn EVG lässt über unbefristete Streiks abstimmen

Nach der gescheiterten Tarifrunde mit der Deutschen Bahn will die Eisenbahnergewerkschaft EVG erneut streiken. Darüber sollen die Mitglieder in einer Urabstimmung entscheiden, teilte die EVG am Donnerstag mit. Auch vor Ende der Abstimmung kann es demnach zu Arbeitsniederlegungen kommen.