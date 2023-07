Wer Trüffel anbauen will, benötigt vor allem Geduld. Bis sich die ersten Ergebnisse zeigen, gehen Jahre ins Land. Gunther Kahlo konnte nach einigen Jahren die ersten Trüffel in seinem selbst gepflanzten Wald ernten. Auf dem Gelände hat der gelernte Schäfer vor zehn Jahren 600 Bäume gepflanzt. Damit an diesen Trüffel wachsen, mussten sie alle vor der Pflanzung mit Trüffelsporen geimpft werden. "Wir holen die Trüffelsporen, setzen die an die Bäume immer an, wir machen es auf diese Art und Weise; ahmen die Natur nach", erzählt Gunther Kahlo. In der Natur wird diese Aufgabe von Tieren wie Mäusen und Wildschweinen übernommen, die die Pilze fressen und die Sporen über ihren Kot verbreiten.

Wenn die Übertragung von Sporen erfolgreich funktioniert hat, benötigen Trüffel vor allem Wasser, um zu wachsen. Der weggebliebene Regen in den vergangenen trockenen Jahren hat zu deutlich geringeren Ernteerträgen geführt. Die Folge: ein enormer Preisanstieg.

Trüffel sind für ihren intensiven und gleichzeitig vielfältigen Geschmack bekannt, denn je nach Anbaubedingungen nehmen die Pilze unterschiedliche Aromen an. So können sie einen mandlig bis nussigen, manchmal auch erdigen Charakter haben oder sogar den Geschmack von in unmittelbarer Umgebung wachsenden Pflanzen annehmen wie beispielsweise Brennnesseln.

In der Nähe von Magdeburg gedeiht Salicornia oder auch Queller – wie Seespargel eigentlich richtig heißt –, weil ihm dort die nötigen Bedingungen geboten werden. Beim Dünger kommt kein chemisches Stoffgemisch zum Einsatz, sondern Salz. Den schönen Namen "Seespargel" erhielt die Pflanze für eine bessere Vermarktung. Aus botanischer Sicht ist sie nicht mit dem Spargel verwandt, ihre Konsistenz und der Aufbau erinnern aber zumindest an grünen Spargel.