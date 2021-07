Unglück in Chemiepark Verletzte und Vermisste nach Explosion in Leverkusen

Eine Explosion in einem Chemiepark hat am Dienstagmorgen Leverkusen erschüttert. Es gibt mehrere Verletzte. Fünf Mitarbeiter werden vermisst. Immer noch steigt eine große Rauchsäule über der Stadt in Nordrhein-Westfalen auf. Zeugenberichten zufolge war die Explosion bis nach Köln zu hören.