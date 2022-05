Sachsen-Anhalts Landwirte raufen sich dagegen die Haare. Wenn sich das Wetter in den nächsten zwei, drei Wochen nicht ändere und es nicht mehr regne, dann befürchte man eine Missernte, sagt der Vizepräsident des Landesbauernverbands Sven Borchert. Denn das vierte trockene Jahr in Folge hinterlässt arg seine Spuren: "Was uns in diesem Jahr sehr betrübt, ist eben diese negative Wasserbilanz aus dem Boden, die wir aus den letzten Jahren eben schon mitbringen. In anderen Jahren, in denen es schon trockener war, war der Boden noch aufgefüllt von den Winterniederschlägen, was wir eben in diesem Jahr nicht hatten."