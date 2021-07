Die Versicherungsbranche fordert unterdessen die Politik zum Umdenken. Verbandschef Jörg Asmussen beklagte in der "Welt am Sonntag" die mangelnde Anpassung an die Klimafolgen in Deutschland. Noch immer werde in Überschwemmungsgebieten gebaut und Flächen würden ungehindert versiegelt. Zugleich stauten sich auf kommunaler Ebene die Gelder für Präventionsmaßnahmen.



Asmussen appellierte, es müsse umgesteuert werden. Andernfalls setze sich eine Spirale aus weiteren Katastrophen und steigenden Schäden in Gang, die teuer und irgendwann unbezahlbar werde.