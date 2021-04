Social Media Facebook startet eigenes Nachrichtenangebot in Deutschland

Ab Mai gibt es bei Facebook in Deutschland ein eigenes Nachrichtenangebot. Facebook News – so der Name – wird durch Zeitungsverlage und auch Internetplattformen bestückt, aber redaktionell durch das Internet-Unternehmen betreut. Anfang des Jahres gab es um ein ähnliches Projekt in Australien viel Ärger. Wie soll die Umsetzung in Deutschland funktionieren und welche Medienanbieter sind beteiligt?