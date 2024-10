Was Sprecher Weigmann über die Einrichtungen der Diakonie berichtet, deckt sich im Kern mit den Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Erst Anfang der Woche hatte das IAB in einer Studie gezeigt, wie wichtig ausländische Fachkräfte für die Pflege in Deutschland sind.