Für den "Fahrdienst Bund" hatte sich damals der SPD-Bundestagsabgeordnete Erik von Malottki öffentlich stark gemacht. Die Fahrer seien schon in der Gewerkschaft organisiert gewesen und dann auf ihn zugekommen. Zu der Situation der anderen Beschäftigten sagt er: "Aus meiner Sicht sollten alle staatlichen Unternehmen Tariflohn zahlen. Meine Bitte wäre, dass sich die Kolleginnen und Kollegen bei Verdi organisieren und zu Tarifverhandlungen auffordern." Er sei dann auch wieder bereit, zu unterstützen, sagt von Malottki.



Und was sagt das Unternehmen? Für den Unmut unseres Hörers sieht die BwFuhrparkservice GmbH keine Grundlage. Auf Nachfrage erklärt eine Sprecherin schriftlich, schon vor den Tarifverhandlungen für den "Fahrdienst Bund" hätten Gesamtbetriebsrat und Geschäftsführung ein auf dem Leistungsprinzip gründendes Vergütungssystem vereinbart. Und das, so das Unternehmen weiter, erfahre in den übrigen Betriebsteilen "in höchstem Maße Anerkennung".