Tipp: Stadtradeln Am 1. Mai hat außerdem das jährliche Stadtradeln begonnen. In verschiedenen Städten können sich Radfahrer registrieren und für gefahrene Kilometer Preise abräumen. Davon profitieren die Menschen und die Umwelt. So spendet das Umweltamt in Erfurt für jede 1000 Kilometer einen Baum. In Sachsen kann zum Beispiel in Dresden oder Leipzig geradelt werden, Thüringen schickt unter anderem Gera und Weimar an den Start und in Sachsen-Anhalt wird sich beispielsweise in Magdeburg aufs Rad gesetzt.