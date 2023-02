Lieferengpässe vorbei Fahrradhandel in Deutschland: "Lager sind voll wie noch nie"

Wer sich in den vergangenen Jahren ein Fahrrad kaufen wollte, ein spezielles vielleicht noch dazu, brauchte Geduld und Geld. Denn in der Corona-Pandemie stiegen viele Menschen aufs Fahrrad um, damit sie nicht in überfüllten Straßenbahnen oder Bussen sitzen mussten. Weil aber gleichzeitig der Nachschub an Ersatzteilen aus Asien stockte, gab es beim Händler lange Wartezeiten. Nun beginnt sie wieder, die Fahrrad-Saison. Und von Mangel kann keine Rede mehr sein.