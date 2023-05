Ich hoffe, dass sie in fünf Jahren schon eine andere Bedeutung haben. In NRW gibt es schon erste Strecken, auch im Raum Frankfurt werden Strecken schon teilweise umgesetzt. Und wir hoffen auch, dass wir in zehn Jahren etwa in den meisten Städten und Ballungsräumen in Deutschland schon im Netz haben werden und die ersten Strecken schon gut in Betrieb sind. Der Trend ist weltweit da, dass Menschen aufs Fahrrad umsteigen – und in allen deutschen Städten wächst der Fahrradverkehr obwohl die Infrastruktur noch so schlecht ist. Wenn wir erstmal eine gute Infrastruktur haben, dann ist das, glaube ich, keine Utopie, dass wir auch hier Radverkehrsanteile wie in den Niederlanden oder in Dänemark haben.