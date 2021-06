Zum Weltfahrradtag hat es in mehreren Städten in Mitteldeutschland Aktionen für sicherere Radwege gegeben. Geplant waren diese unter anderem in Leipzig, Dresden, Magdeburg, Erfurt und Weimar.

In den beiden größten sächsischen Städten gab es Aktionen mit sogenannten Pop-Up-Radwegen. Dabei werden Radwege temporär an für Radfahrende besonders kritischen Stellen angelegt. In Leipzig waren an knapp 20 Stellen für jeweils mehrere Stunden Pop-up-Radwege geplant, wie der Umweltbund Ökolöwe vorab ankündigte. In Dresden gab es laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) fünf Aktionen. Auch in anderen Gegenden Deutschlands gab es ähnliche Proteste, etwa in verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens.