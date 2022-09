Geliefert wird in den allermeisten Fällen gar nichts. Oder bestenfalls billiger Schrott. Doch wenn die Kunden das merken, ist ihr Geld weg und es lässt sich praktisch nicht mehr zurückholen. Denn bezahlt werden muss in Fake Shops immer per Vorkasse.

Auch wenn vergleichsweise sichere Zahlungsmöglichkeiten angezeigt würden: Zahlung per Rechnung beispielsweise, per Kreditkarte oder auch über Dienste wie Paypal, erzählt Marvin Strathmann vom Computermagazin "c’t": "Diese Zahlungsweisen verschwinden dann plötzlich. Und am Ende des Bezahlprozesses haben Sie dann nur noch die Vorkasse oder andere sehr unseriöse Zahlungsweisen wie Bitcoin-Transfers oder so etwas wie Western Union." Das ist dann meist ein sicherer Hinweis, dass ich bei einem Fake Shop gelandet bin.