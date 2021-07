Bedeutet: Wenn auf einem Schnelltest eine Spezifität von 99,7 Prozent angegeben wird, fallen laut Statistik die übrigen 0,3 Prozent falsch-positiv aus. Bei zehntausend durchgeführten Tests wären das bis zu 30. Geht man jetzt beispielhaft davon aus, dass unter diesen zehntausend nur ein Mensch tatsächlich infiziert ist, so kommen dann auf ein richtig-positives Testergebnis bis zu 30 falsche. Sind mehr Menschen infiziert, ist das Verhältnis zwischen falsch und richtig ausgeglichener. Nach Angaben der Akkreditierten Labore in der Medizin sind aber grundsätzlich 30 bis 50 Prozent der positiven Schnelltestbefunde falsch. Der PCR-Test bringt hier Klarheit.

Neu ist das alles nicht. Das Robert Koch-Institut führt diesen Sachverhalt sogar explizit in seinen Testhinweisen auf. Dort heißt es: "In Anbetracht der potenziell erheblichen Konsequenzen inkorrekter Ergebnisse bestehen hohe Anforderungen an die Spezifität. So wäre bei niedriger Prävalenz und geringer Testspezifität mit einer hohen Zahl falsch-positiver Ergebnisse zu rechnen." Die erwähnte Prävalenz zeigt an, wie viele Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt erkrankt sind. Sind das so wenige wie aktuell, müssten die Tests extrem genau sein, um den Anteil falscher Ergebnisse möglichst kleinzuhalten. Selbst 0,3 Prozent machen da viel aus – und da sind mögliche Fehler oder Ungenauigkeiten beim Testen noch gar nicht berücksichtigt.