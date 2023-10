Digitalisierung Falschparker mit Scan-Fahrzeugen finden

Hauptinhalt

Mit Scan-Fahrzeugen Falschparker identifizieren: Das ist in anderen Ländern wie in Frankreich und den Niederlanden bereits Realität. Nun gibt es auch in Deutschland die Überlegung, eine solche Form der Kontrolle einzuführen. Würden sich Scan-Fahrzeuge lohnen und welche Rolle spielt der Datenschutz?