Ab ins Tierheim: Wenn das Baby kommt, muss der Hund gehen

Das war schon so, als Mia noch ganz klein war, als sie noch bei einer Familie lebte. Als sich ein drittes Kind ankündigte, wurde die Hündin ins Tierheim gegeben. Und damit ist Mia nicht alleine. Von den 27 Hunden im Delitzscher Tierheim musste rund ein Drittel einem Baby weichen, schätzt Mitarbeiterin Gundula Scheibe – und zeigt auf einen Zwinger mit einem Schild, auf dem der Name "Cicero" steht. Sie sagt: "Er hat nach dem Hundetrainer geschnappt. Und das hat man zum Anlass genommen. Weil Kinder in der Familie leben, hatte man Sorge, dass ein Kind gebissen wird. Deswegen kam er zurück ins Tierheim und sitzt hier seitdem sechs, sieben Jahre."