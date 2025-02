Der selbst verordnete Optimismus angesichts ihrer Krankheit sei einer der Wege, ihrem Kopf aus der Endlosschleife herauszuhelfen. Denn es sei wie ein Loop, sagt Ulrike G., bei dem ihr Verstand sie lähme und in Panik versetze, sobald sich die körperliche Schwäche zeige. Dann sorge das Hirn dafür, dass ihre Muskeln in Streik träten und Schmerzen verursachten und so jede Aktivität verhinderten – immer wieder aufs Neue, seit vielen Monaten.

Den Weg hinaus in die frische Luft, hinunter ans Elbufer, ist sie früher in drei Minuten gegangen – heute braucht sie mehr als doppelt so lange und hat nur zwei bis drei Mal in der Woche die Kraft dafür. Noch vor kurzem war sie Joggerin und ist sportlich Rad gefahren. Doch seit sie im November 2022 eine Grippe hatte, ist Ulrike G. nicht wieder auf die Beine gekommen.