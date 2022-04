Feiertage können Konjunktur machen, sagt der Dresdner Robert Lehmann. Er arbeitet am Ifo Institut für Wirtschaftsforschung München. Dort hat man berechnet, was ein zusätzlicher Feiertag an Wirtschaftsleistung kostet: "Das würde in etwa pro Jahr 0,1 Prozentpunkte mehr oder weniger Wirtschaftsleistung in Deutschland bringen oder verhindern. Das sind umgerechnet – wenn man sich das mal in Euros ausdrücken möchte – ungefähr 3,5 Milliarden Euro, wenn man das auf das Jahr 2019 bezieht."