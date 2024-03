Der Auslöser: Vor allem die feministischen Proteste für ein Recht auf Abtreibung und gegen Gewalt an Frauen in Südamerika. Die Demonstrationen hätten weltweit auf die Frauenbewegung ausgestrahlt, sagt Bock: "Zeitgleich lässt sich auch beobachten, dass nicht mehr nur Frauen adressiert werden, sondern Frauen sternchen-benannt werden oder auch queere Menschen, Trans-Menschen. Das zeigt, dass auch die Zielgruppe sich erweitert hat."

Unter den neuen Bezeichnungen am weitesten verbreitet scheint die Variante "feministischer Kampftag". Renata Szczepaniak ist Professorin für historische Sprachwissenschaft an der Universität Leipzig. Sie ordnet ein: "Der Begriff Frauentag ist in dem Sinne neutral, dass er verschiedene Interpretationen zulässt. Je nachdem, welches Denken, welche Stereotypen, welche Konnotationen vorherrschen. Bei dem Begriff feministischer Kampftag haben wir natürlich nicht mehr die Möglichkeit von einer großen Bandbreite von Interpretationen, sondern sie wird eben eingeengt auf diese starke Verbindung zwischen Feminismus und Kampf."

Gerade diese Verbindung von Feminismus und Kampf findet Ines Kappert wichtig. Sie leitet das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung und spricht ebenfalls vom "feministischen Kampftag": "Ich finde, es gibt was zu gewinnen, wenn man von Feminismus spricht. Denn Feminismus richtet sich immer gegen Ungleichverhältnisse struktureller Art und will sozusagen nicht die einzelne Frau hier und dort besserstellen. Sondern guckt auf die Ursachen von Geschlechterungerechtigkeit." Doch am Ende herrscht unter den Frauen Einigkeit: Egal, unter welchem Begriff der Internationale Frauentag begangen wird: Bitte keine Blumen, lieber echte Veränderung.