In den kommenden Wochen beginnen auf Sachsen-Anhalts Autobahnen zahlreiche Baumaßnahmen. Betroffen sind die A2, A9 A14, A36 und A38. In Halle sind an der A9 die Auf- und Zufahrten der B100 dicht. In Bittelfeld gilt das für die Ausfahrt von Berlin bis Ende Oktober.