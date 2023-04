Bei den Verbraucherschützern stapeln sich Beschwerden verärgerter Fernwärmekunden. In einigen Versorgungsgebieten hatten sich die Preise für Fernwärme zwischen 2020 und 2022 vervierfacht. Aus Sicht der Verbraucherzentralen ist das eine bedenkliche Entwicklung.

Energieexperte Tom Janneck von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein sagt: "Grundsätzlich haben wir in der Fernwärme das Problem, dass das ein monopolistisch geprägter Markt ist. Das heißt, man kommt nicht einfach aus dieser Wärmeversorgung wieder raus. Dadurch steht natürlich immer der Vorwurf im Raum, dass die Versorger tun, was sie wollen – und die Preise, die dort zum Teil erhoben werden, über das hinausgehen, was normal wäre."

Stadtwerke Erfurt und Leipzig weisen Vorwürfe zurück

Nachgefragt bei den Stadtwerken Erfurt, will man davon nichts wissen. Der Gesetzgeber wisse um die Monopolsituation der Versorger, sagt der Geschäftsführer der Stadtwerketochter SWE Energie, Karel Schweng. Es sei per Verordnung verboten, dass die Versorger einseitig die Preise bestimmen. "Auf dieser Basis wird eine Preisänderungsklausel in die Verträge eingeführt, die dazu führt, dass die Preise zyklisch an neue Gegebenheiten angepasst und die Bedingungen auch ganz genau in sogenannten Preisformeln verklausuliert werden."

Vorwürfe gegenüber Energiekonzern Eon

Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen den Konzern Eon, der in dieser Sparte auf dem mitteldeutschen Markt eine allenfalls untergeordnete Rolle spielt. Und die Vorwürfe zielen vor allem auf die angesprochenen Preisänderungsklauseln ab. Denn die sind auch nach Auffassung des Bundes der Energieverbraucher keineswegs eindeutig geregelt.

Die Vorsitzende, Leonora Holling, erklärt: "Typischerweise haben die Klauseln bei Eon einen Hinweis auf den Preisindex der Erdwärme im letzten Jahr. Das heißt, wenn im letzten Jahr statistisch gesehen die Erdwärme steigt, steigen auch die Endkundenpreise." Das nach der Rechtsprechung aber nicht zulässig. Diese besage: "Es kommt nicht auf irgendwelche statistischen Werte an, sondern es kommt auf die tatsächlichen Bezugskosten der Fernwärme an."